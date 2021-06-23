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Как "Яблочко" докатилось до Америки. Опера Рейнгольда Глиэра "Красный мак"

Как "Яблочко" докатилось до Америки. Опера Рейнгольда Глиэра "Красный мак"
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Как "Яблочко" докатилось до Америки. Опера Рейнгольда Глиэра "Красный мак"

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Владимир Абаринов открывает второй сезон подкаста рассказом о международном успехе оперы Рейнгольда Глиэра "Красный мак" и беседой с правнуком композитора Кириллом Новосельским.

От Российской империи Советскому Союзу осталась великая балетная школа, но к концу 20-х годов в репертуарах главных театров страны не было ни одного балета, созданного при советской власти, балета на современную тему.

Все попытки заполнить этот пробел оказывались неудачными. В 1927 году Большой театр предпринял очередную попытку, которая закончилась мировым триумфом. Автором балета стал композитор Рейнгольд Глиэр.

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