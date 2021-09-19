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Лицом к событию. Какой курс наголосовали России?

Лицом к событию. Какой курс наголосовали России?
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Лицом к событию. Какой курс наголосовали России?

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Специальный эфир программы «Лицом к событию». Итоги выборов в Госдуму обсуждают политологи Дмитрий Орешкин и Александр Кынев. Ведет передачу Михаил Соколов. Видео и текст https://www.svoboda.org/a/31467728.html

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