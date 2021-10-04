Цитаты Свободы. Присоединение России к Беларуси

Пополнение списка иностранных агентов, преследование шеф-редактора The Insider Романа Доброхотова в России и журналиста «Комсомольской правды» Геннадия Можейко в Беларуси. Подкаст "Новой газеты" "Продолжение следует": https://youtu.be/jrmHiuiuOvU