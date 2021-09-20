Данных онлайн-голосования в Москве по-прежнему нет

Данные о результатах электронного голосования в Москве, на котором проголосовали почти 2 миллиона человек, до сих пор не опубликованы.

Глава общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов связывал задержку публикации с тем, что более 300 тысяч человек решили переголосовать - дистанционное голосование допускает такую возможность.

Как рассказал Венедиктов "Коммерсанту", в час ночи по московскому времени "залили электронное голосование тех людей, которые голосовали один раз", а примерно к четырём утра были "залиты" данные по электронному голосованию тех людей, которые переголосовали на выборах.



Сторонники оппозиционера Алексея Навального прямо обвиняют власти в намерении фальсифицировать результаты.

Ближайший соратник Алексея Навального Леонид Волков заявил, что неким программистам удалось взломать систему электронного голосования и подсмотреть результаты, которые собирается объявить ЦИК. По утверждению Волкова, они существенно отличаются от результатов, полученных на "живых" участках, в некоторых округах, где кандидаты "Единой России" сильно отставали от своих конкурентов - на десятки тысяч голосов. В команде Навального считают, что без фальсификаций с помощью электронного голосования партия власти проиграла выборы в подавляющем большинстве округов Москвы.

Ранее эксперты говорили о непрозрачности и уязвимости электронного голосования.

Дистанционное электронное голосование было проведено в семи регионах России, включая Москву. После окончания процедуры голосования ЦИК опубликовал результаты из всех регионов, кроме столичного. После голосования по поправкам к Конституции итоги электронного голосования стали известны уже через час.

По данным ЦИК после подсчета 76 процентов протоколов, "Единая Россия" набирает 49 процентов голосов, КПРФ — около 20 процентов, ЛДПР — чуть более 7с половиной процентов, "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" — 7 процентов , партия "Новые люди" —около пяти с половиной процентов. Эти партии преодолевают пятипроцентный барьер и предварительно попадают в новый созыв Госдумы.

В одномандатных округах «Единая Россия» пока выигрывает 87 процентов мандатов (196 мест). КПРФ — 6 процентов (14 мандатов), "Справедливая Россия - 3 процента (7 мандатов). ЛДПР, "Яблоко", "Родина", Партия Роста и "Гражданская платформа" получат по одному мандату. Еще 3 места у самовыдвиженцев.



Явка на выборах в Госдуму по всей России по состоянию на вечер воскресенья составила 45 процентов.

