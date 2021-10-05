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Лицом к событию. "Комсомольская правда" - спасет своего?

Лицом к событию. "Комсомольская правда" - спасет своего?
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Лицом к событию. "Комсомольская правда" - спасет своего?

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Журналист белорусской версии "Комсомольской правды" Геннадий Можейко был  арестован за сочувственный заголовок своей публикации. В эфире - журналист Акрам Муртазаев, который проработал в КП 20 лет, правозащитница Валентина Чупик, только что высланная из РФ на 30 лет, и белорусский журналист Валерий Карбалевич. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева

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