Время Свободы: Выборы прошли, теперь серьезно. Четвертая волна пандемии
Высшие государственные чиновники России вновь заговорили о серьезности ситуации с заболеваемостью коронавирусом***С чем был связан масштабный сбой в работе сервисов Facebook?***Нобелевская премия по физике присуждена за моделирование земного климата и надежный прогноз глобального потепления
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