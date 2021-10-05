Время Свободы: Выборы прошли, теперь серьезно. Четвертая волна пандемии

Высшие государственные чиновники России вновь заговорили о серьезности ситуации с заболеваемостью коронавирусом***С чем был связан масштабный сбой в работе сервисов Facebook?***Нобелевская премия по физике присуждена за моделирование земного климата и надежный прогноз глобального потепления