Дороги к свободе. Украина, Россия и “нормандский саммит ”

В Киеве говорят о возможности проведения нового “нормандского саммита”, но есть ли сейчас практический смысл в таких встречах? Гости Виталия Портникова - Валерий Чалый, бывший посол Украины в США и Георгий Тука, бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий.