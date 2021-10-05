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Дороги к свободе
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Дороги к свободе. Украина, Россия и “нормандский саммит ”

Дороги к свободе. Украина, Россия и “нормандский саммит ”
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Дороги к свободе. Украина, Россия и “нормандский саммит ”

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В Киеве говорят о возможности проведения нового “нормандского саммита”, но есть ли сейчас практический смысл в таких встречах? Гости Виталия Портникова - Валерий Чалый, бывший посол Украины в США и Георгий Тука, бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий.

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