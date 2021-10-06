Лицом к событию. Чудеса "ящика Пандоры". Под контролем Путина

Экономические планы властей России и офшорная реальность. Обсуждают Сергей Алексашенко, Сергей Хестанов. Ведет передачу Михаил Соколов. Видео и текст https://www.svoboda.org/a/chudesa-yaschika-pandory-pod-kontrolem-putina/31495650.html
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