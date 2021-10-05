Время Свободы: Обыденный кошмар под присмотром ФСБ. Пытки в колониях ФСИН

Правозащитный проект “Gulagu.Net” опубликовал новые видео жестоких издевательств над заключенными в российских колониях***Организация «Солдатские матери» прекратила оказание правовой помощи военнослужащим из-за риска уголовного преследования со стороны ФС***Бывшая служащая компании Facebook заявляет, что Facebook намеренно стравливает пользователей ради повышения прибыли***В России вышел «коронавирусный» словарь