Время Свободы: Обыденный кошмар под присмотром ФСБ. Пытки в колониях ФСИН
Правозащитный проект “Gulagu.Net” опубликовал новые видео жестоких издевательств над заключенными в российских колониях***Организация «Солдатские матери» прекратила оказание правовой помощи военнослужащим из-за риска уголовного преследования со стороны ФС***Бывшая служащая компании Facebook заявляет, что Facebook намеренно стравливает пользователей ради повышения прибыли***В России вышел «коронавирусный» словарь
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