Организатору убийства Галины Старовойтовой отказали в УДО 

В Санкт-Петербурге суд отказал в условно-досрочном освобождении бывшему депутату Госдумы Михаилу Глущенко, осуждённому на 17 лет лишения свободы по обвинению в организации убийства политика Галины Старовойтовой.

Старовойтова была убита в ноябре 1998 года в подъезде своего дома. Обвинение в организации преступления предъявили Глущенко только спустя 15 лет. Приговор ему вынесли в 2015 году. Вину он признал, заявив, что согласился участвовать в убийстве под угрозой смерти от лидера Тамбовской организованной преступной группировки Владимира Барсукова (Кумарина). Самого Глущенко также называли одним из лидеров этой ОПГ.

В 2019 году Барсукову тоже предъявили обвинение в организации убийства Старовойтовой, однако его дело до суда до сих пор не дошло. Также следствию до сих пор не удалось установить заказчика и мотив расправы.

Отмечалось, что после того, как Михаил Глущенко подал прошение об УДО, поручительство за него подписали Герой России, кандидат в депутаты Заксобрания Санкт-Петербурга Любовь Егорова, бывший председатель городского спорткомитета Юрий Авдеев и член Совета при президенте России по развитию физкультуры и спорта Владимир Таймазов. Первые двое являются членами партии "Единая Россия".

Позже, после критики со стороны руководства "единороссов", Егорова и Авдеев отреклись от поручительства.

У защиты Глущенко есть семь дней на обжалование судебного решения об отказе в УДО.