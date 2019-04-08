"Отмашку дал Кумарин". В деле Галины Старовойтовой еще один организатор

Бывший “ночной губернатор” Петербурга – именно так в 1990-е годы называли Владимира Барсукова (Кумарина) – в конце марта приговорен к 24 годам строгого режима. И вот теперь ФСБ предъявило ему новое обвинение, считая лидера Тамбовской ОПГ одним из организаторов убийства депутата Галины Старовойтовой.

“Барсуков, будучи осведомленным о желании неустановленного лица прекратить государственную и политическую деятельность депутата Государственной думы, видного политического деятеля, лидера партии “Демократическая Россия” Старовойтовой, активная политическая и государственная деятельность которой вызвала острое неприятие у ее оппонентов, вплоть до ненависти у отдельных из них, совместно с ним принял решение прекратить ее государственную и политическую деятельность путем ее убийства”, – говорится в обвинительном заключении, которое цитирует "Фонтанка".

Галина Старовойтова была убита 20 ноября 1998 года на пороге своей квартиры в Петербурге. Один из исполнителей преступления, член “тамбовской” преступной группировки Виталий Акиншин, был приговорен к 23,5 годам колонии строгого режима, бывший прапорщик ГРУ Юрий Колчин, который, по версии следствия, был организатором убийства, получил 20 лет, заказчика преступления не нашли.

Я опасалась, что Кумарина назначат заказчиком – и начнут сворачивать дело

Родная сестра убитой Ольга Старовойтова, признанная по этому делу потерпевшей, относится к возможности его нахождения со скепсисом. Всем известно о непростых отношениях Следственного комитета и ФСБ, а также о том, что глава Тамбовской ОПГ Владимир Барсуков ранее уже был обвинен в создании преступной группировки, рейдерских захватах и покушении на убийство и получил суммарно 24 года лишения свободы, напоминает она. По ее словам, ей давно было известно, что только тогда, когда закончатся суды по обвинениям, предъявленным Барсукову (Кумарину) Следственным комитетом, им займется ФСБ: “Мне говорил это наш следователь. Честно скажу, я опасалась, что Кумарина назначат заказчиком – и начнут сворачивать дело”.​

Именно поэтому предъявленное обвинение, в котором Кумарин обвиняется только в причастности к убийству Галины Старовойтовой и не называется в качестве заказчика, стало для нее неожиданным. 8 апреля Ольга Старовойтова идет на прием к следователю ФСБ вместе с адвокатом, чтобы ознакомиться с полным текстом обвинения.

Пока, по ее сведениям, в основе обвинения лежат показания Михаила Глущенко, получившего 17 лет за организацию убийства Галины Старовойтовой, подтвердившего свои показания на “Полиграфе”.

Сестра убитого политика даже допускает, что он мог действительно так считать, но одних слов, по ее мнению, мало: “Он сказал, что это Кумарин, а я могу сказать, что убил Иванов, Петров или Сидоров – нужны доказательства, подтверждающие это обвинение”. Собственно, есть ли доказательства, она и собирается спросить у следователя. Активные действия по расследованию убийства Галины Старовойтовой длятся 195 месяцев, им занимается уже пятый следователь. И только сейчас появляется что-то новое.

После того как Юрий Колчин, получивший 20 лет, был назван организатором убийства Галины Старовойтовой, сразу возник вопрос – кто заказчик? Потом был арестован Михаил Глущенко – и приперт к стенке косвенными доказательствами, что это он в 2004 году организовал убийство на Кипре бизнесменов Вячеслава Шевченко и Юрия Зорина и переводчицы Валентины Третьяковой. Глущенко дал показания на своего шефа Барсукова (Кумарина), заявив, что это он главный в деле Старовойтовой. В 2015 году Глущенко был осужден на 17 лет. “Судебная система РФ во всех инстанциях утвердила, кто был непосредственным исполнителем убийства и кто организатором – в деле появился второй организатор, Глущенко, – напоминает заместитель главного редактора Агентства журналистский расследований Евгений Вышенков. – Глущенко ясно сказал – ему дал отмашку Кумарин, и это уже не протокол допроса, не оперативная информация, а материалы судебного дела, так что после этого следователям ФСБ уже ничего не оставалось, кроме как этим делом заняться".

И сам Кумарин, и его адвокат Сергей Афанасьев ожидали, что им “предъявят заказчика“

Но, по словам Вышенкова, и сам Кумарин, и его адвокат Сергей Афанасьев ожидали, что им “предъявят заказчика“. Главной новостью и даже сенсацией Вышенков считает, что следствие предъявило Кумарину обвинение не в том, что он заказчик преступления, в том, что он всего лишь его очередной организатор, заказчиком же является некое неустановленное лицо из числа политических оппонентов Галины Старовойтовой, которые были не просто не согласны с ее убеждениями и взглядами, но “ненавидели эти взгляды”. По его мнению, отсюда можно сделать вывод, что неустановленное лицо – это явно какой-то политик, потому что ни бизнесмен, ни полицейский, ни водопроводчик не имеет государственных и политических претензий к другому лидеру, и в этом заключается главная интрига. Но, кроме нее, остается “неустановленное лицо“ – и следствие либо его установит, либо оно так и останется неустановленным.

Политолог, глава фонда “Республика” Сергей Цыпляев согласен, что убийство Галины Старовойтовой носит очевидно политический характер, и вряд ли решение о ее убийстве могло приниматься на уровне Глущенко.

Список представителей “тамбовского” преступного сообщества совпадает с петербургским списком ЛДПР

"В предъявленном обвинении Кумарин не рассматривается как финальная точка, инициатор преступления, а если невозможно объяснить, зачем ему надо было убивать Старовойтову, значит, ниточка уходит куда-то наверх, к неким неизвестным влиятельным политикам – но с доказательной базой все равно будет тяжело, – считает Цыпляев. – Список петербургских представителей “тамбовского” преступного сообщества в значительной степени совпадает с петербургским списком партии ЛДПР, поэтому флюгер все время поворачивается в эту сторону, но от предположений до доказательной базы дорога очень тяжелая, и пока непонятно, преодолеет ли ее кто-нибудь". По мнению политолога, найти заказчика этого убийства действительно очень сложно.

Доцент кафедры политической психологии факультета психологии Петербургского университета Александр Конфисахор считает, что никто не сможет однозначно ответить на вопрос, был ли Барсуков (Кумарин) заказчиком преступления, но почему на него переведены стрелки, понятно: он считался одним из самых влиятельных теневых людей, “ночным губернатором” Петербурга, принимавшим очень многие решения и влиявшим на многие события.

– Это идеальная фигура, на которую можно повесить всех собак и все нераскрытые преступления. Истинные заказчики, скорее всего, покинули этот мир или находятся где-то далеко, а этот – близко, – говорит Конфисахор. – Кумарин и так уже осужден, он идеальная фигура, чтобы сделать его главным злодеем, списать на него все, что происходило в 90-е годы. Остается вопрос – зачем и кому нужен новый суд над Кумариным? Полагаю, что российской власти важно доказать, что никто в стране не остается безнаказанным, даже через 20 лет, что на любого злодея найдутся опытные следователи и сыщики, которые до него доберутся.