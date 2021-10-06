Время Свободы:"Показала истоки путинского режима" Памяти Анны Политковской
Исполнилось 15 лет со дня убийства Анны Политковской, заказчики до сих пор не названы***В Майями открылся «Форум Свободы Осло», на который съехались правозащитники и оппозиционеры со всего мира***После долго роста цены на природный газ в Европе рухнули*** "Побочные эффекты" космического проекта Первого канала
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