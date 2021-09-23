Навальный: "Страшно огорчён и разочарован Павлом Дуровым" 

В четверг в инстаграме Алексея Навального, отбывающего тюремное заключение в одной из колоний Владимирской области, появилась новая запись, в которой политик раскритиковал руководство корпораций Apple и Google, а также создателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Как написал Навальный, он "страшно огорчён" и "разочарован" им.

"Если что-то и удивило меня на прошедших выборах, то совсем не Путин, фальсифицирующий результаты, а то, как покорно всемогущий Big Tech превратился в его помощников", - отметил Навальный, напомнив, что выполняя требования Кремля Apple и Google удалили приложение "Умное голосование", Telegram заблокировал работу бота проекта, а YouTube удалил видео, в котором команда Навального объясняла, за кого нужно голосовать, чтобы кандидаты от партии "Единая Россия" проиграли.



Навальный подчеркнул, что "по закону и здравому смыслу каждый имеет право призвать голосовать, или не голосовать, за кого угодно", однако само намерение организовать избирателей было объявлено Кремлём "экстремистским" и "преступным", и упомянутые компании согласились с этим, тем самым признавая, по мнению оппозиционного политика, "право авторитарного вора подчинить себе интернет, превратив его в инструмент удержания власти".



В связи с этим людей, которые руководят компаниями Google и Apple, Навальный назвал "алчными трусами".

"Один из вызовов нового времени в том, что лжепророки теперь приходят к нам не в овечьей одежде, а в худи и растянутых джинсах. Они говорят нам о "make the world a better place", но внутри это лжецы и лицемеры", - резюмировал Навальный, призвав "честных" и "хороших" сотрудников Apple и Google "не мириться с трусостью своих боссов".