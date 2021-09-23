Прокуратура требует заблокировать 173 сайта связанных с Навальным

Генеральная прокуратура России требует заблокировать 173 сайта связанных с оппозиционером Алексеем Навальным и его Фондом борьбы с коррупцией (признан экстремистской организацией и запрещен; также включен в реестр "иностранных агентов"). Об этом сообщает правозащитный проект "Сетевые свободы" в своём телеграм-канале.

Ведомство требует заблокировать аккаунты организаций, сайты проектов, страницы некоторых сторонников оппозиционера в различных соцсетях и ссылки на чаты в мессенджерах. В прокуратуре считают, что все эти ресурсы используются для "пропаганды деятельности" и "реализации мероприятий" структур Навального. Ведомство также требует "в случае воспроизведения информации на других сайтах ограничивать к ним доступ в установленном порядке".

Ранее социальная сеть "ВКонтакте" заблокировала страницы по меньшей мере пяти соратников оппозиционера Алексея Навального.

Российские власти в последнее время заблокировали ряд сетевых ресурсов команды Навального, а также добились от западных IT-компаний блокировки ресурсов с рекомендациями так называемого "умного голосования". Apple и Google удалили из своих магазинов приложение Навального, видео с рекомендациями блокировал также YouTube , а сервис Google Docs блокировал документы со списками "умного голосования".

Минюст России включил в список запрещённых организаций Фонд борьбы с коррупцией и Фонд защиты прав граждан, признанных ранее иноагентами, а также штабы Навального. Все они ранее были объявлены "экстремистскими" и с 6 августа этого года имеют соответствующий формальный статус в специальном реестре.