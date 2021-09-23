Бюджетные траты на президента России увеличены на миллиард рублей 

В ближайшие три года на содержание российских органов власти будет потрачено 1,5 триллиона бюджетных рублей, из них более 45 миллиардов уйдёт на обслуживание работы президента страны и его администрации.

Ещё год назад в проекте государственного бюджета на нужды президента и АП закладывалось на миллиард рублей меньше, а на работу премьер-министра и аппарата правительства - на три миллиарда меньше.

Рост трат в пояснительной записке к нынешнему законопроекту объясняется, в частности, индексацией зарплат чиновников, подорожанием авиаперелётов, изготовлением государственных наград, а также тем, что в 2024 году предстоит инаугурация главы страны.

Отмечается, что больше всего средств - почти 719 миллиардов рублей - направят на работу судебной системы. В эту сумму включены прибавка зарплат действующим судьям, выплаты судьям в отставке и увеличение охраны судов.