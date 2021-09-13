Путин поручил поднять зарплаты военным выше уровня инфляции

Президент России Владимир Путин поручил предусмотреть в бюджете деньги на индексацию в 2022 и 2023 годах зарплат военных и сотрудников правоохранительных органов выше уровня инфляции. Перечень поручений сформирован по итогам съезда "Единой России" и опубликован на сайте Кремля.

Поручение о зарплатах сотрудникам правоохранительных органов должно быть реализовано до 1 октября. Ответственным назначен глава правительства Михаил Мишустин. На съезде Путин также пообещал единовременную выплату в 15 тысяч рублей в этом году военнослужащим, курсантам и сотрудникам правоохранительных органов.

По данным finanz.ru, в федеральном бюджете 2021 года на правоохранительные ведомства выделено всего 5,765 триллиона рублей. По статье "Национальная оборона" бюджет должен израсходовать в текущем году 3,381 триллиона рублей – на 73 миллиарда больше, чем в 2020 году. Средства на национальную безопасность и правоохранительную деятельность выросли за год на 25 миллиардов рублей и составили 2,359 триллиона рублей.

Владимир Путин не является членом партии "Единая Россия", однако регулярно выступает на её съездах и, по сути, агитирует в её поддержку. Первая пятёрка кандидатов от "ЕР" на предстоящих выборах в Госдуму была предложена именно Путиным.