Время Свободы: Муратов, а не Навальный. Нобелевка главреду "Новой"

Одним из лауреатов Нобелевской премии мира в этом году стал главный редактор Новой газеты Дмитрий Муратов***Верховная Рада Украины отправила в отставку своего спикера, бывшего члена команды Владимира Зеленского Дмитрия Разумкова***В Беларуси, по данным МВД, не менее двухсот человек задержаны за посты в соцсетях в поддержку Андрея Зельцера, погибшего в перестрелке с агентами КГБ