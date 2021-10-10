Полузнакомый Шварц. К 125 летию со дня рождения драматурга и сказочника Евгения Львовича Шварца. Моя собеседница - писатель, исследователь, историк советского литературного быта Наталья Громова. Наталья Александровна – куратор шварцевской выставки, идущей сейчас в Трубниках.
Другие материалы
-
10 октября 2021
Поверх барьеров с Иваном Толстым. Полузнакомый Шварц
-
03 октября 2021
Поверх барьеров с Иваном Толстым. "Другая Россия"
-
26 сентября 2021
Поверх барьеров с Иваном Толстым. "При царях нам хорошо жилось"
-
19 сентября 2021
Поверх барьеров с Иваном Толстым
-
-
05 сентября 2021
Поверх барьеров с Иваном Толстым