Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа

Поверх барьеров с Иваном Толстым

Поверх барьеров с Иваном Толстым. Полузнакомый Шварц

Поверх барьеров с Иваном Толстым. Полузнакомый Шварц
Embed
Поверх барьеров с Иваном Толстым. Полузнакомый Шварц

No media source currently available

0:00 0:55:00 0:00

Полузнакомый Шварц. К 125 летию со дня рождения драматурга и сказочника Евгения Львовича Шварца. Моя собеседница - писатель, исследователь, историк советского литературного быта Наталья Громова. Наталья Александровна – куратор шварцевской выставки, идущей сейчас в Трубниках.

Другие материалы

Смотреть все части
АРХИВ ВИДЕО Список радиопрограмм
Наверх
XS
SM
MD
LG