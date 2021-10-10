Поверх барьеров с Иваном Толстым. Полузнакомый Шварц

Полузнакомый Шварц. К 125 летию со дня рождения драматурга и сказочника Евгения Львовича Шварца. Моя собеседница - писатель, исследователь, историк советского литературного быта Наталья Громова. Наталья Александровна – куратор шварцевской выставки, идущей сейчас в Трубниках.