В расселённом после взрыва газа жилом доме в подмосковном Ногинске остались домашние животные бывших жильцов, им не разрешают их забрать. Об этом рассказала в фейсбуке член президентского Совета по правам человека Марина Ахмедова.

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По её словам, в здании заблокированы 17 животных. По её словам, администрация города не участвует в решении проблемы и не идёт на контакт с хозяевами и волонтёрами.

Взрыв в панельной девятиэтажке произошёл 8 сентября. Полностью разрушены восемь квартир, в здании обрушилась внешняя стена со второго до четвёртого этажа. Погибли семь человек.

Подмосковный телеканал 360 утверждает со ссылкой на одного из бывших жителей дома, что животных выманивают из здания с помощью ловушек с едой. Один из бывших жильцов рассказала газете "Московский комсомолец", что что экстренные службы не пускают никого в здание опасаясь дальнейших обрушений.

В инстаграме она обратилась с просьбой к главе Богородского городского округа, куда входит Ногинск, с просьбой "сделать хоть что-то из обещанного" и помочь спасти потерявшим всё жителям "хотя бы живое".