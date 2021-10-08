Лицом к событию

Может ли власть после выборов смягчить нажим на общество? Чего ждать от новой Думы? Как повлияет Нобелевская премия Дмитрию Муратову на политическую атмосферу России? В эфире Леонид Гозман, Борис Кагарлицкий. Ведет передачу Михаил Соколов.