Лицом к событию

Может ли власть после выборов смягчить нажим на общество? Чего ждать от новой Думы? Как повлияет Нобелевская премия Дмитрию Муратову на политическую атмосферу России? В эфире Леонид Гозман, Борис Кагарлицкий. Ведет передачу Михаил Соколов.
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