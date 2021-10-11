Цитаты Свободы. Кто достоин космоса и "Нобеля"

Космический полет актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко. Нобелевская премия мира главного редактора "Новой газеты" Дмитрия Муратова.
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