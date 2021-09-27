Владимир Путин подписал указ о присвоении российского гражданства Хансу-Йоахиму Фраю, художественному руководителю образовательного фонда "Талант и успех", совладелец которого - виолончелист и близкий друг президента России Сергей Ролдугин.

Ранее Фрай, который приехал в Россию в 2009-м году и в течение нескольких лет занимал должность советника гендиректора Большого театра, написал книгу "Научиться любить Россию", к которой Путин, в свою очередь, подготовил предисловие.

"Отечественному читателю предоставляется возможность ощутить, насколько искусственные, навязанные стереотипы и пропагандистские клише далеки от реального восприятия людей, посетивших Россию, стремящихся объективно оценить её проблемы и её достижения", - написал тогда Путин.

Сам Фрай заявлял, что его книга рассчитана на "европейских, австрийских и немецких читателей", и что после десяти лет жизни и работы в России он "хотел помочь им понять" страну и "избавиться от навязанного пропагандой образа".

В июне этого года президент России наградил Фрая орденом Дружбы за вклад в развитие российско-германских культурно-гуманитарных связей.

Кроме Фрая, в понедельник Путин дал российское гражданство профессору кафедры греческой и славянской филологии Гранадского университета Рафаэлю Гусману Тирадо и советско-испанскому актёру Анхелю Гутьерресу.

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Образовательный фонд "Талант и успех" является учредителем образовательного центра "Сириус", возглавляемого членом "Единой России" Еленой Шмелёвой. На прошедших выборах в Госдуму она входила в первую пятерку федерального списка партии.

В июне глава правительства России Михаил Мишустин распорядился выделить на поддержку "Сириуса" 3 миллиарда рублей.

Имя друга Владимира Путина, виолончелиста Сергея Ролдугина, фигурировало в громком международном антикоррупционном расследовании - так называемом "Панамском досье".