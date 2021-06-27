Центру "Сириус" выделят 3 млрд рублей. Его директор - в "пятёрке" списка ЕР

Глава правительства России Михаил Мишустин распорядился выделить субсидию размером в 3 миллиарда рублей на поддержку научного и образовательного центра "Сириус". Об этом сообщили в пресс-службе правительства в воскресенье.

Средства будут выделены в 2021-2023 году и пойдут главным образом на развитие университета, который создаётся на базе центра.

Центр "Сириус" возглавляет Елена Шмелёва. Прошедший на прошлой неделе съезд партии "Единая Россия" включил её в первую пятёрку федерального списка партии на выборах в Госдуму. Её кандидатуру - как и остальных вошедших в пятёрку - предложил президент России Владимир Путин.

"Сириус" был создан в 2015 году в районе Сочи как центр поддержки талантливых детей. Его учредителем выступил фонд "Талант и успех", в числе учредителей которого, в частности, друг Путина виолончелист Сергей Ролдугин, фигурировавший в расследовании о так называемом Панамском досье. Сам президент неоднократно посещал центр, а Шмелёва на выборах президента 2018 года была одним из руководителей штаба Путина. С 2021 года "Сириус" начал набирать студентов для обучения в магистратуре и аспирантуре.