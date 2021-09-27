В США нельзя будет въехать привитым только "Спутником V"

С ноября в США нельзя будет въехать иностранным гражданам, привитым от коронавируса вакцинами, не одобренными Всемирной организацией здравоохранения или американскими властями, в частности - российской вакциной "Спутник V".

Ранее ВОЗ приостановила одобрение российского препарата из-за того, что во время инспекции одной из фабрик, связанных с выпуском "Спутника V", специалисты не обнаружили "соответствия надлежащим практикам производства".

Washington Post отмечает, что "Спутник V" одобрен в 70 странах, в которых в общей сложности проживают более 4 миллиардов человек. Всего в мире закуплено около 448 миллионов доз российского препарата.

Ранее сообщалось, что российские туроператоры начали продавать соотечественникам зарубежные туры для вакцинации от коронавируса иностранными препаратами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения.

По словам исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе, наиболее популярные направления для таких поездок у россиян - Сербия и Германия. Стоимость такого тура, который занимает всего три дня - от 50 тысяч рублей.