"Яндекс.Браузер" стал обязательным для установки на компьютеры в РФ

Правительство РФ внесло "Яндекс.Браузер" и антивирус от "Лаборатории Касперского" в список программ, обязательных для предустановки на компьютерах, ноутбуках и системных блоках перед их продажей на территории России. Кроме того, начиная с 2022 года, производители будут обязаны устанавливать на компьютеры поисковую систему "Яндекс".

Ранее обязательными для предустановки программами стал пакет офисных приложений "Мой офис" от компании "Новые облачные технологии". Отмечается, что почти половина доли этой компании принадлежит "Лаборатории Касперского".



Закон об обязательной предустановке российского программного обеспечения на смартфоны, планшеты, компьютеры и умные телевизоры, был принят в апреле прошлого года. Среди программ, ставших обязательными на телефонах - приложения Mail.ru Group, "Госуслуги", голосовой помощник "Маруся" и платёжная система "Мир". За реализацию техники без этих приложений продавцам грозят штрафы до 200 тысяч рублей.

В марте сообщалось, что Apple согласилась частично исполнять требования нового российского закона. В корпорации заявили, что пользователям, активирующим устройства в России, будет предложено установить одобренный правительством РФ список программ, при этом они смогут отказаться от любой из них.

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