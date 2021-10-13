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Лицом к событию. Путин признал: Россия - страна бедности

Лицом к событию. Путин признал: Россия - страна бедности
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Лицом к событию. Путин признал: Россия - страна бедности

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Президент обещает раздать социальную помощь. Почему власть не делает ставку на экономический рост? Социальную политику режима обсуждаем с экономистом профессором Евгением Гонтмахером.Участвует депутат ГД Олег Смолин. Ведет передачу Михаил Соколов.

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