Лицом к событию. Путин признал: Россия - страна бедности

Президент обещает раздать социальную помощь. Почему власть не делает ставку на экономический рост? Социальную политику режима обсуждаем с экономистом профессором Евгением Гонтмахером.Участвует депутат ГД Олег Смолин. Ведет передачу Михаил Соколов.
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