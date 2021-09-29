Российских спортсменов обяжут платить за переход в зарубежные клубы

Правительство России подготовило законопроект, в случае принятия которого российские спортсмены младше 23 лет при переходе в иностранный клуб будут обязаны платить спортивным школам, в которых они занимались. Документ уже внесён на рассмотрение депутатов Госдумы.
В пояснительной записке к законопроекту сказано, что "иностранные спортивные клубы, используя пробелы в российском правовом регулировании, приглашают к себе наших спортсменов и не платят за это. Российский клуб, воспитавший спортсмена, не получает компенсации за затраты, понесённые на его подготовку".
Сумму компенсации, которые будут выплачивать молодые российские спортсмены, уехавшие за границу, предлагается определить отдельно.
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