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Российских спортсменов обяжут платить за переход в зарубежные клубы

Полузащитник сборной России по футболу Александр Головин - воспитанник спортшколы "Металлург-Кузбасс", выступающий за французский клуб "Монако" 

Правительство России подготовило законопроект, в случае принятия которого российские спортсмены младше 23 лет при переходе в иностранный клуб будут обязаны платить спортивным школам, в которых они занимались. Документ уже внесён на рассмотрение депутатов Госдумы.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что "иностранные спортивные клубы, используя пробелы в российском правовом регулировании, приглашают к себе наших спортсменов и не платят за это. Российский клуб, воспитавший спортсмена, не получает компенсации за затраты, понесённые на его подготовку".

Сумму компенсации, которые будут выплачивать молодые российские спортсмены, уехавшие за границу, предлагается определить отдельно.

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