Звезда НХЛ Артемий Панарин выступил в поддержку Навального 

Нападающий сборной России по хоккею Артемий Панарин, выступающий за клуб северо-американской Национальной хоккейной лиги "Нью-Йорк Рейнджерс" и являющийся одним из лучших бомбардиров команды, выступил в поддержку арестованного в Москве оппозиционного политика Алексея Навального.

На своей странице в инстаграме Панарин выложил фотографию политика с семьёй, снабдив её хештегом "свободу Навальному".

Издание Sports.ru отмечает, что под постом Панарина поставили "лайки" многие известные российские спортсмены – в частности, бывший тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий, нападающий клуба НХЛ "Даллас Старз" Александр Радулов, защитник той же команды Денис Гурьянов, нападающий "Чикаго Блэк Хоукс" Никита Задоров (все трое являются игроками сборной России), главный тренер хоккейного клуба "Сибирь" Николай Заварухин, экс-звезда НХЛ и сборной России Алексей Ковалев – всего несколько десятков спортсменов.

Отдельный видеоролик в поддержку Навального записал бывший игрок сборной России по футболу и обладатель Кубка УЕФА в составе санкт-петербургского "Зенита" Игорь Денисов. Он подчеркнул, что "никогда не интересовался политикой", но хочет поддержать оппозиционера и его семью. "Большое к нему уважение. Он должен быть на свободе", – резюмировал Денисов.

Высказывания российских спортсменов в поддержку Алексея Навального вызвали самую разнообразную реакцию в спортивном сообществе. Так, бывший тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев заявил, что Артемию Панарину "надо заниматься хоккеем, а не изучать историю своего государства, сидя на толчке с телефоном в руках". Экс-наставник назвал хоккеиста человеком, "у которого образование 3 класса с коридором".

После ареста Алексея Навального в его поддержку высказались также многие деятели культуры и шоу-бизнеса, среди них – музыканты Noize MC, Андрей Макаревич, Максим Покровский и Дмитрий Спирин, группы "Каста", "Кровосток" и Louna, режиссёры Михаил Сегал, Иван Вырыпаев и Виталий Майский, актёры театра и кино Александра Бортич, Ирина Вилкова, Варвара Шмакова и Яна Троянова, писатель Дмитрий Глуховский, телеведущая Татьяна Лазарева, экономист Сергей Гуриев, звезда телепроекта "Дом 2" Алёна Водонаева и многие другие. Ролики в поддержку Навального публикуются на ютьюб-канале штаба политика.

Алексея Навального отправили под арест в следственный изолятор "Матросская тишина" 18 января – спустя сутки после его возвращения в Россию из Германии, где политик проходил курс реабилитации после отравления боевым ядом "Новичок". В СИЗО Навальный должен пробыть до суда о замене ему условного срока на реальный по приговору, который был вынесен в 2014 году по делу "Ив Роше". Заседание назначено на 2 февраля.

Десятки стран мира потребовали немедленного освобождения Навального. Штаб политика объявил о масштабных акциях протеста по всей России 23 января. Ни одна из них не согласована с властями. В связи с этим полиция задерживает и арестовывает сторонников Навального, чтобы не допустить скоординированной организации протестов.