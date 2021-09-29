За 10 лет не посадили ни одного члена УИК, пойманного на фальсификациях

За последние десять лет ни один из членов российских избирательных комиссий, пойманных на фальсификациях во время выборов, не был приговорён к тюремному заключения, сообщает телеканал "Дождь" со ссылкой на статистику судебного департамента при Верховном суде.

Все подсудимые по статьям "фальсификация избирательных документов", "фальсификация итогов голосования" и "незаконная выдача и получение избирательного бюллетеня" отделались либо штрафами, либо условными сроками. При этом все три статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Всего за последние десять лет по обвинению в фальсификациях выборов были осуждены 173 человека. Более чем в половине случаев судьи назначали нарушителям штрафы от 25 до 300 тысяч рублей. Кроме того, большинство подсудимых, согласно решениям судов, могут беспрепятственно вернуться к своей работе.

В текстах приговоров, как отмечает "Дождь", в качестве смягчающих обстоятельств часто указывается "деятельное раскаяние", а также наличие "положительных характеристик с работы", "грамот" и "знаков отличия".

В сентябре в России состоялись парламентские и региональные выборы. По официальным данным ЦИК, партия "Единая Россия" вновь получила в Госдуме конституционное большинство. При этом наблюдатели заявили о многочисленных нарушениях на избирательных участках и сравнили нынешние выборы по масштабу фальсификаций с выборами 2011 года. На карте движения "Голос", признанного российскими властями "иноагентом", опубликовано более 4 тысяч сообщений о нарушениях.

ЦИК России официально подтвердил лишь несколько случаев вбросов бюллетеней. В МВД заявили, что существенных нарушений, способных повлиять на итоги голосования, не зафиксировано.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова называла фальсификацию выборов "тягчайшим преступлением".

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