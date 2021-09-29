КПРФ подала 31 иск против итогов электронного голосования в Москве

КПРФ подала в Пресненский суд Москвы 31 иск с требованием отменить итоги дистанционного электронного голосования на выборах в Госдуму в Москве. Юристы партии и бывшие кандидаты от неё в Госдуму оспаривают итоги электронного голосования по всем 15 одномандатным округам.

Ранее полиция задержала юриста московского отделения КПРФ Мухамеда Биджева. На него составили административный протокол об организации несанкционированной акции и арестовали на 10 суток. Биджев собирался подать иск о незаконности электронного голосования в Москве. 28 сентября московская полиция заблокировала вход в здание юридической службы городского комитета КПРФ. Сообщается, что в среду он был разблокирован, и юристы смогли покинуть здание.

Депутаты от КПРФ в Московской городской думе 29 сентября покинули заседание городского парламента, проходившее дистанционно. Об этом сообщает Znak.com.

Члены партии потребовали освободить всех задержанных на прошедших акциях за честные выборы. Депутаты также заявили о непризнании итогов выборов в Госдуму в Москве. Сообщалось, что члены КПРФ покинули заседание в полном составе. Позднее в телеграм-канале "Подслушано в Мосгордуме" появилась информация, что некоторые депутаты всё же осталась.

Центральная избирательная комиссия России официально признала состоявшимися выборы в Госдуму, которые прошли 17–19 сентября, и утвердила их результаты. Согласно официальным итогам выборов, "Единая Россия" получит в Госдуме 324 места. В парламент также прошли КПРФ – 57 мандатов, "Справедливая Россия – За правду" – 27, ​ЛДПР – 21, а также партия "Новые люди" - 13 мандатов. В Думе также будет по одному представителю партий "Гражданская платформа", "Родина", "Партия роста" и пять самовыдвиженцев, поддержанных властью.

КПРФ организовала несколько протестных акций по итогам выборов. Лидер партии Геннадий Зюганов поднял вопрос о возможных нарушениях, связанных с электронным голосованием, на встрече с президентом Владимиром Путиным. На той же встрече Зюганов заявил, что его партия поддерживает действия президента.

В 8 из 15 округов оппозиционные кандидаты, главным образом от КПРФ, побеждали после подсчёта бюллетеней на участках, однако после подсчёта итогов электронного голосования проиграли поддержанным властями кандидатам.