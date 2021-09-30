Мать убитого полицейскими подростка получила ₽1 млн компенсации

Суд в Улан-Удэ назначил 1 миллион рублей компенсации матери 17-летнего подростка, погибшего от пыток в отделе полиции.

Женщина требовала сумму в 150 миллионов. Также она требовала обязать МВД принести публичные извинения, но в удовлетворении этой части иска ей было отказано.

17-летний Никита Кобелев был задержан вместе с другом в июне 2016 года по подозрению в краже велосипедов. Полицейские доставили подростков в ОВД, где сильно избили. Затем на Кобелева надели противогаз и перекрыли трубку забора воздуха. В результате задержанный умер, захлебнувшись рвотой.

В ноябре 2019 года пятерых полицейских, участвовавших в пытках, приговорили к срокам от 3 лет условно до 8 лет реального лишения свободы.