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Поверх барьеров с Игорем Померанцевым

Поверх барьеров с Игорем Померанцевым. Эмигрант в коротких штанишках

Поверх барьеров с Игорем Померанцевым. Эмигрант в коротких штанишках
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Поверх барьеров с Игорем Померанцевым. Эмигрант в коротких штанишках

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Греческий филолог Димитрис Баколас о родных языках, греческих политэмигрантах, возвращении из СССР на родину и любви дочери к славянским культурам. *** «Красное сухое». Профессор института в Мьянме Андрей Толстой о колониальном виски, туземном пиве и любви под зонтиками.*** Пик Чюрлёниса. О наследии литовского композитора и художника Микалоюса Чюрлёниса (1875-1911). (эфир 10 августа 2018)

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