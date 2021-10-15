Поверх барьеров с Игорем Померанцевым. Эмигрант в коротких штанишках
Греческий филолог Димитрис Баколас о родных языках, греческих политэмигрантах, возвращении из СССР на родину и любви дочери к славянским культурам. *** «Красное сухое». Профессор института в Мьянме Андрей Толстой о колониальном виски, туземном пиве и любви под зонтиками.*** Пик Чюрлёниса. О наследии литовского композитора и художника Микалоюса Чюрлёниса (1875-1911). (эфир 10 августа 2018)
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