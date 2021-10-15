Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа

Лицом к событию
Подписаться
Лицом к событию

Подписаться

iTunes Google Podcast Spotify Yandex Music CastBox Подписаться

Лицом к событию. Дорогие подруги и дорогой газ

Лицом к событию. Дорогие подруги и дорогой газ
Embed
Лицом к событию. Дорогие подруги и дорогой газ

No media source currently available

0:00 0:55:00 0:00
Скачать медиафайл

Владимир Путин пообещал американской журналистке поднять доходы россиян. По крайней мере так он обрисовал ей свою "главную задачу". Это случилось на энергетическом форуме. Потом он поехал к другим женщинам, на другой форум,  где хозяйкой была Валентина Матвиенко, которая всех участниц называла "дорогими подругами". Возможно самой дорогой из них была дочь Путина Мария Воронцова. "Не дорогих" (не своих) подруг на этот форум не звали. У нас в гостях как раз одна из тех, кого никак не отнесешь к "дорогим", Екатерина Енгалычева (КПРФ), депутат Московской городской думы. Еще у нас в гостях Марсель Салихов, президент института энергетики и финансов, который постарается объяснить, каким образом можно поднять то, чего не удавалось поднять 20 лет президентства В.Путина, а также прокомментирует качество его "газовых" ответов  американской журналистке Хедли Гэмбл. 

Другие материалы

Смотреть все части
АРХИВ ВИДЕО Список радиопрограмм
Наверх
XS
SM
MD
LG