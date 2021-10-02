Экзитполы в Грузии: предварительно партия Саакашвили на втором месте

В Грузии завершилось голосование на муниципальных выборах – избирательные участки закрылись в 20 часов. До тех пор, пока Центральная избирательная комиссия опубликует предварительные официальные данные, крупные телекомпании пытаются предсказать итог выборов по результатам экзитполов – опросов проголосовавших избирателей на выходе с участков, сообщает "Новости-Грузия".

По опросам проправительственной телекомпании "Имеди", правящая партия "Грузинская мечта" лидирует и на пропорциональных выборах, и на выборах мэра столицы. А согласно опросам, проведённым по заказам оппозиционных "Формулы" и "Мтавари", оппозиция в сумме получила больше, чем правящая партия.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что, согласно имеющимся данным, его партия "Грузинская мечта" и её кандидаты "с большим преимуществом" побеждают во всех муниципалитетах. Об этом сообщают журналисты Грузинской редакции Радио Свобода.

Опубликованные грузинскими СМИ результаты опросов после закрытия избирательных участков показывают, что отставание партии ЕНД, которую возглавляет Михаил Саакашвили, от правящей "Грузинской мечты" составляет несколько процентов. Некоторые опросные компании показывают, что отрыв правящей партии составляет около 10 процентов. Подсчёты продолжаются, и данные продолжают изменяться.

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