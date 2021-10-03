"Важные истории" рассказали об офшоре Константина Эрнста

Гендиректор Первого канала Константин Эрнст является бенефициаром офшора на Британских Виргинских островах, утверждается в расследовании издания "Важные истории". Фирма участвует в проекте по сносу кинотеатров, построенных в советское время, и возведению на их месте торговых центров. Десятки миллиардов рублей на эти цели предоставили российские госбанки.

Расследовали установили, что в феврале 2014 года на Британских Виргинских островах была зарегистрирована компания Moscow Dvorik Ltd, а спустя восемь месяцев Константин Эрнст стал единственным акционером другой компании с тех же островов - Haldis Corporation. Она, в свою очередь, пригорела 47% акций Moscow Dvorik Ltd, став самым крупным её акционером. Деньги на эту покупку предоставил расположенный на Кипре RCB Bank, одним из основных владельцев которого является российский государственный банк ВТБ.

Примерно в это же время мэрия Москвы провела один из самых крупных государственных аукционов того времени, выставив на продажу 39 кинотеатров, расположенных в спальных районах Москвы. В итоге городские власти продали их, как утверждается, без реальных торгов и по минимальной цене - 9,6 миллиарда рублей. Покупателем стала компания "Эдисонэнерго", которая через ещё одну фирму, зарегистрированную на Кипре, частично принадлежит выше упомянутой Moscow Dvorik Ltd.

Комментируя расследование, Константин Эрнст подтвердил, что имеет отношение к Moscow Dvorik, но не стал пояснять, почему решил зарегистрировать свою компанию на Британских Виргинских островах. Не стал он отвечать и на другие вопросы, заданные редакцией "Важных историй", заявив лишь, что издание "получает указания от американских спецслужб" и "не имеет никакого отношения к независимой журналистике".

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