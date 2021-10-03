"Архив Пандоры": опубликованы данные об офшорах мировых лидеров

Десятки изданий по всему миру опубликовали в воскресенье расследования, основанные на данных, полученных в результате одной из крупнейших в истории утечек информации об офшорных компаниях и их реальных бенефициарах. Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) более года назад получил от анонимного источника внутренние документы 14 офшорных регистраторов из разных стран мира. Всего в архиве, который журналисты назвали "архивом Пандоры", около 12 миллионов документов. Над расследованиями работали более 600 журналистов из 117 стран мира. Расследования о россиянах, сведения о которых есть в "архиве Пандоры", публикует издание "Важные истории" (включено властями РФ в реестр СМИ-"иноагентов").

В частности, как следует из документов, бенефициарами офшорных компаний или собственниками приобретённой на офшорные комании недвижимости были или являются люди из окружения президента России Владимира Путина, такие как Светлана Кривоногих, Николай Егоров, Виктор Хмарин, глава "Сбербанка" Герман Греф, гендиректор Первого канала Константин Эрнст и другие.

Всего в архиве фигурируют данные об офшорных компаниях и недвижимости 35 бывших и нынешних лидеров государств и более 300 высокопоставленных чиновников. Среди имён, которые называет The Guardian - президент Украины Владимир Зеленский, король Иордании Абдулла II, президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, бывший британский премьер Тони Блэр.