Лицом к событию. Наступает тоталитарная эпоха

В программе "Лицом к событию" - гость - галерист и политтехнолог Марат Гельман. Ведет передачу Михаил Соколов.
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