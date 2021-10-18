Время Свободы:"Россия" в космос не рвалась. Проект "Вызов" на федеральных телеканалах
Советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов, обвиняемый в государственной измене, лишен права на переписку***Можно ли считать, что канал «Россия» проигнорировал космический кинопроект Первого канала?***Общественная дискуссия вокруг решения властей Германии выплачивать компенсации евреям, пережившим блокаду Ленинграда
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