Время Свободы:"Россия" в космос не рвалась. Проект "Вызов" на федеральных телеканалах

Советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов, обвиняемый в государственной измене, лишен права на переписку***Можно ли считать, что канал «Россия» проигнорировал космический кинопроект Первого канала?***Общественная дискуссия вокруг решения властей Германии выплачивать компенсации евреям, пережившим блокаду Ленинграда