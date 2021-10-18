Цитаты Свободы. Не все в тюрьме, но все - иноагенты

Нападение на офис «Мемориала» (признан "иностранным агентом"). Росбалт и Republic в списке "иностранных агентов". Путин комментирует преследование оппозиции и журналистов.
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