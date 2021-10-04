"Архив Пандоры": Вайно, сын Кириенко и зять Лаврова связаны с офшорами 

Глава администрации президента России Антон Вайно, сын замглавы АП Сергея Кириенко, а также зять министра иностранных дел Сергея Лаврова владеют или в той или иной степени связаны с десятками офшорных компаний, следует из международного журналистского расследования под названием "Архив Пандоры". Почти все из компаний зарегистрированы на Британских Виргинских островах.
Документы о связи высокопоставленных россиян с офшорами продолжает публиковать издание "Важные истории" (включено в РФ в реестр СМИ-"иноагентов").
Как подчёркивается в расследовании, в большинстве случаев в регистрации фирм нет ничего противозаконного - например, сын Кириенко Виктор, являющийся вице-президентом "Ростелекома", формально имеет право владеть офшором, однако журналисты считают, что это вызывает "вопросы этического характера" к замглавы АП. Отмечается, что Сергей Кириенко - один из авторов кампании против так называемых "иноагентов", в то время как его сын через свой офшор инвестирует средства в иностранные стартапы. А Сергей Лавров, зять которого Александр Винокуров связан сразу с шести офшорами и счетами в банках Великобритании, публично обвиняет Запад, в частности ту же Великобританию, во враждебной политике по отношению к России.
Помимо этого, расследователи выявили активную финансовую деятельность за рубежом, в том числе - через офшоры, у главы "Роснано" Сергея Куликова, дочери зампреда правительства России Марата Хунсуллина, мужа сестры заместителя мера Москвы Натальи Сергуниной и отца президента корпорации "ГазЭнергоСтрой" Сергея Чернина.
Отдельная часть "Архива Пандоры" посвящена финансовой деятельности бывших и действующих депутатов Госдумы России и членов Совета Федерации.
Согласно опубликованной информации, бенефициарами офшоров являются член партии "Справедливая Россия" Алексей Чепа, а также представители "Единой России" Олег Ткач, Николай Петрунин, Владислав Резник, Григорий Аникеев, Мария Капт-Голушко, Сергей Мамедов, являющийся также аудитором Счётной палаты, родственники Отари Аршбы, Андрея Скоча и Льва Ковпака. Отмечается, что офшорные компании приносят им в общей сложности сотни миллионов евро прибыли.
Большинство из тех, кто упоминается в расследовании, пока его не комментировали.
- Сведения об активах российских чиновников за рубежом опубликованы в рамках международного проекта "Архив Пандоры" - глобального расследования об офшорах и секретных счетах политиков, госслужащих и их родственников со всего мира. Проектом в течение нескольких лет занимались более 600 репортеров из 120 стран, в том числе - журналисты российского издания "Важные истории". Утверждается, что расследователи переработали около 12 миллионов документов, которые были получены Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) от источника, чьё имя не разглашается по соображениям безопасности.
- Ранее "Важные истории" опубликовали информацию об офшорных компаниях, которыми владеют люди из ближайшего окружения Владимира Путина. Среди них - Светлана Кривоногих, которую называют близкой подругой президента России, институтские друзья Путина Николай Егоров и Виктор Хмарин, сын двоюродного брата президента России Роман Путин, председатель правления Сбербанка Герман Греф и семья главы госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова.
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