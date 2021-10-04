"Архив Пандоры": Вайно, сын Кириенко и зять Лаврова связаны с офшорами 

Глава администрации президента России Антон Вайно, сын замглавы АП Сергея Кириенко, а также зять министра иностранных дел Сергея Лаврова владеют или в той или иной степени связаны с десятками офшорных компаний, следует из международного журналистского расследования под названием "Архив Пандоры". Почти все из компаний зарегистрированы на Британских Виргинских островах.

Документы о связи высокопоставленных россиян с офшорами продолжает публиковать издание "Важные истории" (включено в РФ в реестр СМИ-"иноагентов").

Как подчёркивается в расследовании, в большинстве случаев в регистрации фирм нет ничего противозаконного - например, сын Кириенко Виктор, являющийся вице-президентом "Ростелекома", формально имеет право владеть офшором, однако журналисты считают, что это вызывает "вопросы этического характера" к замглавы АП. Отмечается, что Сергей Кириенко - один из авторов кампании против так называемых "иноагентов", в то время как его сын через свой офшор инвестирует средства в иностранные стартапы. А Сергей Лавров, зять которого Александр Винокуров связан сразу с шести офшорами и счетами в банках Великобритании, публично обвиняет Запад, в частности ту же Великобританию, во враждебной политике по отношению к России.

Помимо этого, расследователи выявили активную финансовую деятельность за рубежом, в том числе - через офшоры, у главы "Роснано" Сергея Куликова, дочери зампреда правительства России Марата Хунсуллина, мужа сестры заместителя мера Москвы Натальи Сергуниной и отца президента корпорации "ГазЭнергоСтрой" Сергея Чернина.

Отдельная часть "Архива Пандоры" посвящена финансовой деятельности бывших и действующих депутатов Госдумы России и членов Совета Федерации.

Согласно опубликованной информации, бенефициарами офшоров являются член партии "Справедливая Россия" Алексей Чепа, а также представители "Единой России" Олег Ткач, Николай Петрунин, Владислав Резник, Григорий Аникеев, Мария Капт-Голушко, Сергей Мамедов, являющийся также аудитором Счётной палаты, родственники Отари Аршбы, Андрея Скоча и Льва Ковпака. Отмечается, что офшорные компании приносят им в общей сложности сотни миллионов евро прибыли.

Большинство из тех, кто упоминается в расследовании, пока его не комментировали.

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