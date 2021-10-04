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Песков: мы не увидели в "Архивах Пандоры" скрытых богатств 

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что в публикациях офшорных документов "Архивы Пандоры" нет реальных доказательств. Кремль не считает их поводом для проверок, сообщает РБК.

"Единственное, что действительно бросается в глаза, так это демонстрация того, какое государство имеет крупнейшие лакуны — это США... Пока речь идёт просто о каких-то таких утверждениях, непонятно на чём основанных", – прокомментировал Песков.

Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) 3 октября представил доклад "Архив Пандоры" об оффшорах политиков и бизнесменов со всего мира. В том числе – о приближенных президента России Владимира Путина. Доклад основан на 11,9 млн конфиденциальных документов.

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