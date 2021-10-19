Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа

Лицом к событию
Подписаться
Лицом к событию

Подписаться

iTunes Google Podcast Spotify Yandex Music CastBox Подписаться

Лицом к событию. Шантаж гражданством

Лицом к событию. Шантаж гражданством
Embed
Лицом к событию. Шантаж гражданством

No media source currently available

0:00 0:55:00 0:00
Скачать медиафайл

МВД Беларуси предлагает лишать гражданства тех, кто "сбежал из страны и работает в интересах западных стран". Россия тоже близка к тому, чтобы применить эту "высшую меру" к политическим оппонентам режима. Обсуждают писатель Александр Генис (США), правозащитник Александр Подрабинек (Россия), политолог Дмитрий Болкунец (гражданин Беларуси)

Другие материалы

Смотреть все части
АРХИВ ВИДЕО Список радиопрограмм
Наверх
XS
SM
MD
LG