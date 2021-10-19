Лицом к событию. Шантаж гражданством

МВД Беларуси предлагает лишать гражданства тех, кто "сбежал из страны и работает в интересах западных стран". Россия тоже близка к тому, чтобы применить эту "высшую меру" к политическим оппонентам режима. Обсуждают писатель Александр Генис (США), правозащитник Александр Подрабинек (Россия), политолог Дмитрий Болкунец (гражданин Беларуси)
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