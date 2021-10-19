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Время Свободы: Страшные рекорды каждый день. Пандемия в России, Беларуси и Украине

Время Свободы: Страшные рекорды каждый день. Пандемия в России, Беларуси и Украине
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Время Свободы: Страшные рекорды каждый день. Пандемия в России, Беларуси и Украине

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Почему в России, несмотря на резкий рост смертности от коронавируса, сохраняется относительно низкий интерес к вакцинации?***Белорусская оппозиция обвиняет режим Александра Лукашенко в сокрытии реальных данных о пандемии в Беларуси*** Сергей Лавров объявил о закрытии российской миссии при НАТО в ответ на высылку восьмерых ее сотрудников, подозреваемых в шпионаже*** Интерес россиян к испанской недвижимости растет, несмотря на пандемию

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